Tiroler Verein Vaget: Ein Verein, der rundum pflegt

Schwaz – Kathrin Knabl hat schon einen langen Tag hinter sich. Neben den alltäglichen organisatorischen Arbeiten im Büro besucht sie nun noch einen Klienten. Eigentlich sollte sie nur eine Stunde bleiben und ihn im Alltag unterstützen, ein Gedächtnistraining machen, mit ihm reden. Doch diesmal dauert es länger. Er hat einen schlechten Tag, auch wenn er es sich nicht anmerken lassen will. Doch sie hat es gleich gemerkt, hat hingehört. Sie hat gespürt, dass er heute mehr Betreuung braucht, und ist für ihn da.

Es ist eine besondere Art der Betreuung, die Knabl als Mitarbeiterin des Vereins Vage­t Menschen über 65 Jahren zukommen lässt. Die Non-Profit-Organisation ist in fast allen Bezirken (außer Reutt­e) mit einem Team vertreten und hat sich auf die mobile Pflege von Menschen mit so genannten gerontopsychiatrischen Erkrankungen bzw. Behinderungen spezialisiert. Das heißt sie kümmert sich um ältere Personen mit Depression, Demenz, Psychose oder Sucht. „Es gibt niemanden, den wir nicht betreuen“, betont GF Gertrud Geisler-Devich.

Wir holen die Menschen dort ab, wo sie gerade sind. Ganz ohne Erwartungen an sie.

Finanziert wird der Verein großteils durch Förderungen des Landes Tirols, der Gemeinden und einem Selbstbehalt der Klienten. Bis zu maximal 90 Stunden pro Monat können pro Person in Anspruch genommen werden. „Wir bieten eine ergänzende und vor allem spezialisierte Pflegeleistung“, erklärt Geisler-­Devich.

Die Patienten werden ganz individuell betreut. „Den einen besuchen wir nur alle zwei Wochen für eine Stunde, ein anderer braucht deutlich mehr Unterstützung“, sagt Knabl. Das komme oftmals auch auf die Situation an, in der sich der Klient gerade befindet. Auch die Art der Pflege und Betreuung ist auf die betreffende Person abgestimmt. „Wir holen die Menschen dort ab, wo sie gerade sind“, sagt Knabl und fügt hinzu: „Wir organisieren Arzttermine, gehe mit ihnen einkaufen, machen Gedächtnistrainings, helfen durch Krisen, hören manchmal einfach nur zu und reden mit ihnen.“ Da kann es auch vorkommen, dass man mit dem Haustier schnell zum Tierarzt düst, jemandem hilft, wieder ins dörfliche Leben integriert zu werden, oder einem beim Abschied eines geliebten Menschen zur Seite steht. „Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht schon erlebt haben“, scherzt die Zillertalerin. Durch den Job werde man immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und müsse sich mit viel Geduld, Empathie und fachlichem Wissen auf neue Situationen einstellen.