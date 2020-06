Bowle, ganz wie am Kaiserfest: Kiwanisclub rief Lieferservice ins Leben

Kufstein – Der Kiwanisclub Kufstein ist für seine Erdbeerbowle beim Kaiserfest bekannt. Damit trotz der Veranstaltungsabsage niemand auf den Durstlöscher verzichten muss, hat der Club kurzerhand einen Lieferservice für den 26. und 27. Juni im Raum Kufstein ins Leben gerufen. Die trinkfertige Bowle wird in 4-Liter-Behältern zum Preis von 80 Euro zugestellt. „Ob zur Einstimmung aufs Wochenende, im Büro oder für die Grillparty zu Hause – wir möchten mit unserer Idee eine Freude bereiten und in dieser herausfordernden Zeit ein Zeichen des Zusammenhalts setzen“, so Kiwanis-Präsident Andreas Walter. Bestellungen werden ab sofort unter kufstein@kiwanis.at entgegengenommen.