Osttiroler Kindergarten nach positivem Test gesperrt

Oberlienz – Ein sechsjähriges Kind in Oberlienz ist am Coronavirus erkrankt. Nach Erkältungssymptomen wie Husten und Schnupfen war vorsorglich ein Abstrich gemacht worden. Sofort nach der Meldung der Diagnose an die Behörde Dienstagfrüh hat die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner den Kindergarten der Gemeinde sperren lassen. Alle 43 Kinder wurden inzwischen auf das Virus getestet, ebenso die fünf Pädagoginnen, die Familienangehörigen und alle Personen, mit denen die Betroffenen länger als 15 Minuten in Kontakt gestanden sind. Die Ermittlungen laufen. Alle Testergebnisse sollen noch im Laufe des heutigen Tages vorliegen.