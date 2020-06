Positive Bilanz: Nur drei Corona-Fälle in den 57 Tiroler Asylheimen

Innsbruck – Die Corona-Krise haben rund 1800 Asylwerber in Tirol durchlebt. Anders als in Wien oder Deutschland gab es in den 57 Unterkünften in Tirol kaum Fälle. Drei Asylwerber wurden positiv getestet, insgesamt wurden 140 Corona-Tests durchgeführt. „Wir können sagen, dass unser Maßnahmenpaket funktioniert hat. Die drei positiven Fälle hatten keine weitere Ansteckung zur Folge“, sagt Johann Aigner, Geschäftsführer der Tiroler Sozialen Dienste GmbH, kurz TSD.

In Wien, Oberösterreich und im Burgenland gab es Corona-Fälle in Asylheimen. In Eisenstadt wurde im Mai ein Asylwerber in einem Heim mit 120 Bewohnern positiv getestet und isoliert. Am meisten Schlagzeilen gab es in Wien, als Mitte Mai 300 Asylwerber zur Quarantäne in die Messe Wien gebracht wurden. In Wien wird im Herbst gewählt. Schlimm verlief die Seuche in deutschen Asylwerberheimen. Die Zahl der Infizierten stieg rasant an, Todesopfer waren zu beklagen. Bekannt wurden unzählige Fälle im gesamten Bundesgebiet.