Kramsach begräbt das Kriegsbeil im Steuerstreit

Kramsach – Es war der Abend der großen Überraschungen in einem für die Gemeinderatssitzungen in Kramsach ungewohnten Saal. Die Mandatare mussten, um die Abstandsregeln einzuhalten, in den Festsaal der Volksschule übersiedeln und man positionierte dafür einen Flügel dekorativ in die Mitte des Raumes, um genügend Platz zu haben. Das Instrument blieb verschlossen, obwohl dem Gremium etwas mehr Harmonie an diesem Abend gut getan hätte. Bereits zu Beginn zeigte sich die Spannung, die im Punkt Steuersplitting mit der Nachbargemeinde Rattenberg liegt. Bürgermeister Bernhard Zisterer hätte am liebsten unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Immerhin, so der Bürgermeister, ginge es um sensible Daten. Seinem entsprechenden Antrag blieb aber die Mehrheit verwehrt. Der Datenschutz war ohnedies nicht mehr notwendig. Die Fakten zum Streitfall Steuersplitting sind durch mehrmalige Behandlung im Gemeinderat bereits bestens bekannt.