Oberösterreicher schlief im Auto - Wagen rollte in den Inn

Ein im Auto schlafender Fischer hat sich Dienstagfrüh noch rechtzeitig aus dem Wagen in Obernberg (Bezirk Ried) retten können, bevor dieser im Inn versank. Der 50-Jährige hatte bis Mitternacht geangelt und war dann im Pkw eingenickt. Aus ungeklärter Ursache rollte der Wagen in den Fluss. Der Mann wurde wach, konnte sich durch das Seitenfenster befreien und schwamm ans Ufer, so die Polizei.