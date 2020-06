Fridays for Future rufen zur Demo in Wien auf

Die Aktivisten von Fridays For Future haben für den kommenden Freitag zu einer Demonstration in Wien aufgerufen, die unter dem Motto „No Jobs on a Dead Planet!“ den Wunsch nach „klimagerechten Hilfspaketen für die österreichische Wirtschaft“ erneut untermauern soll. Treffpunkt ist ab 11.30 Uhr beim Stephansplatz.