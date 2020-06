Müll in Lkw-Container geriet auf A12 in Brand

Innsbruck – Bei voller Fahrt fing gestern Früh Müll, der in einem Lkw-Container verladen war, Feuer. Der Lkw-Fahrer bemerkte das, als er gerade durch den Amraser Tunnel auf der Inntalautobahn in Richtung Kufstein unterwegs war. Er stoppte das Fahrzeug in einer Haltebucht und konnte den Container abkoppeln.