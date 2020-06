„Der Kaufmann-Otello“: Das Brüten und Lieben des Siegers

Innsbruck – „Otello“ ist dieser Tage, da Giuseppe Verdis vorletzte Oper bei Sony in einer generell selten gewordenen Studio-Neuproduktion herausgekommen ist, nur „Der Kaufmann-Otello“. Der Sänger mit dem speziellen Tenor hat sich, als er einst die Partie des Cassio sang, in die Titelroll­e verliebt, die seiner darstellerischen Potenz zwingend, sogar gefährlich Nahrung gibt. 2017 wagte sich Kaufmann in London unter Antonio Pappanos ebenso sicherer wie fordernder Leitung an seine „Otello“-Premiere, ein Jahr später folgte die Münchner Produktion, im Sommer 2019 die Aufnahm­e in Rom.