Israelische Polizisten erschossen einen Palästinenser

Israelische Sicherheitskräfte haben im besetzten Westjordanland einen Palästinenser erschossen, der an einem Kontrollpunkt mit einem Auto auf sie zugefahren war. Der Mann sei an dem Kontrollpunkt in Abu Dis östlich von Jerusalem „schnell“ auf eine Grenzpolizistin zugefahren und erschossen worden, erklärte der israelische Polizeisprecher Micky Rosenfeld am Dienstag.