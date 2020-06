Trump droht Bolton wegen Enthüllungsbuch mit „Gefängnis“

US-Präsident Donald Trump hat die Attacken gegen seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton am Erscheinungstag von dessen Enthüllungsbuch verschärft. Trump schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, Bolton gehöre ins „Gefängnis“, weil er Geheiminformationen verbreite.

Die US-Regierung hatte vergeblich versucht, das Erscheinen von Boltons Enthüllungsbuch mit juristischen Mitteln zu stoppen. „The Room Where It Happened: A White House Memoir“ - etwa: „Der Raum, in dem es geschah - Memoiren aus dem Weißen Haus“ - kam am Dienstag in den Handel. Beim Online-Händler Amazon führt das Buch aus dem Stand die Bestsellerliste an.