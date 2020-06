Austria nach 2:0 bei Admira fix im Play-off

Die Austria bleibt in Siegerlaune und hat den Einzug ins Europa-League-Play-off der Bundesliga bereits sichergestellt. Das 2:0 bei der vom Abstieg bedrohten Admira war der vierte Liga-Sieg in Folge für die Violetten. Altach liegt trotz eines 1:1 im Heimspiel gegen Mattersburg weiterhin sicher auf dem zweiten Playoff-Platz. Die WSG Tirol erkämpfte in St. Pölten ein 1:1.