Polizei und Heer üben kommende Woche Umgang mit Migranten

Laut dem Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität, Gerald Tatzgern, befinden sich „in Griechenland etwa 100.000 bis 120.000 Migrantinnen und Migranten. Dazu kommen etwa 20.000 Menschen, die sich bereits in verschiedenen Staaten des Westbalkan aufhalten.“ Man stelle in den vergangenen Tagen und Wochen wieder verstärkt Aufgriffe fest.

Tatzgern sprach auch von vermehrten Aufgriffen in benachbarten Staaten, wie vergangene Woche in Slowenien, wo 22 Migranten in einem Tankwagen angehalten werden konnten. „Schlepperorganisation bewerben derzeit in sozialen Medien wieder verstärkt ihre verabscheuungswürdigen Dienste - vor allem mit dem Zielland Österreich. Hier zeichnet sich eine gefährliche Entwicklung ab“, sagte Tatzgern.