TSD-U-Ausschuss: Endbericht soll im Oktober in den Landtag

Es hätte verwundert, hätte Platter gestern nicht mit Vehemenz die Genese der TSD verteidigt. Klare Strukturen und installierte (Aufsichts-)Gremien seien notwendig gewesen, um die Flüchtlingskrise nicht nur zu meistern, sondern auch bei Abebben der Welle (personell) flexibel genug bleiben zu können: „Ich würde es nicht anders machen.“ Tirol habe seine humanitäre Pflicht erfüllt, so Platter – auch mithilfe der TSD: „Die haben das gut gemeistert.“ Dass die Kapazitäten laufend an die Situation angepasst werden müssten, unterstrich Platter vor den Ausschussmitgliedern einmal mehr: „Jetzt das ganze System herunterzufahren, wäre ein fataler Fehler – die Flüchtlingsbewegung ist noch nicht vorbei.“ Den Ankauf der fünf Traglufthallen sowie deren teilweise spätere Schenkung für humanitäre Zwecke will Platter nicht kritisiert wissen: „Lieber gibt es den Vorwurf, zu viele angekauft zu haben, als dass im Winter Flüchtlinge auf der Straße gestanden wären.“

➤ Genese: Das Gesetz zur Einrichtung und Abhaltung von Untersuchungsausschüssen in Tirol geht in seiner vorliegenden Fassung auf das Jahr 1998 zurück. Erstmals kam es erst mit der nun zu Ende gehenden TSD-Untersuchung zur Anwendung.

Indes bestätigte gestern der neue TSD-GF Johann Aigner einen TT-Bericht, wonach sich die TSD im Falle der in Hall eingestürzten Traglufthalle mit der Versicherung vergleichen könnten: „Es wurde ein Vorschlag ausgearbeitet, der aber erst in den entsprechenden Gremien besprochen und entschieden werden muss.“

Verfahrensleiter Günther Böhler muss jetzt eine Zusammenfassung des U-Ausschusses verfassen. Je nach Umfang, so heißt es, werde dies bis Mitte August bzw. September dauern. Hernach ist es Aufgabe des Berichterstatters, einen gemeinsamen Bericht zu verfassen. Daran kann jedes Ausschussmitglied seine Version anknüpfen. Wer Berichterstatter wird, soll sich kommende Woche in einer Verfahrenssitzung des Ausschusses weisen. Per Wahl. Gute Karten haben dürfte Ausschussvorsitzender Anton Mattle (VP). Der Endbericht, so der bisherige Plan, soll im Oktoberlandtag behandelt werden. (mami)