Opposition empört über ÖVP-Reformpläne fürs Bundesheer

Für einen Aufschrei der Empörung haben die Umstrukturierungspläne von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in den Reihen der Opposition gesorgt. SPÖ, FPÖ und NEOS sahen in der Verkündung zudem einen Versuch, von der Aussage des Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-U-Ausschuss abzulenken. Laut den Plänen der ÖVP soll die militärische Verteidigung auf ein Minimum reduziert werden.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch war laut Aussendung „entsetzt“ über die Absicht Tanners, beim Bundesheer „einen Kahlschlag vorzunehmen“. Und stellte fest: Es sei „sicher kein Zufall, dass diese Absichten gerade heute bekannt geworden sind“. Der ÖVP sei „offenbar jedes Mittel recht, um von Skandalen in den eigenen Reihen abzulenken“. Dass sie dafür sogar die Sicherheit der Österreicher und die Neutralität aufs Spiel setze, „schlägt dem Fass den Boden aus und ist an Unverantwortlichkeit nicht zu übertreffen“, meinte Deutsch.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gibt sich in Hinblick auf die angekündigte Umstrukturierung abwartend. Er wolle „keine vorschnellen Schlüsse ziehen“ und warte auf ein detailliertes Konzept von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Prinzipiell orte er aber ein „Abdriften in Richtung eines Schweizer Modells der Miliz“. Außerdem werde es wohl eine Reduktion im Bereich der Brigaden geben. „Das alles kann man aber erst beurteilen, wenn alle Fakten am Tisch liegen“, betonte der ehemalige Verteidigungsminister am Rande einer Pressekonferenz am Mittwoch.