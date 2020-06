Mobilitätswende ist laut Forschern Einstellungssache

„Wir verfehlen gerade im Verkehrsbereich die Klimaziele trotz aller technischer Fortschritte weit“, sagte Dangschat, der an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien forscht. Während in allen anderen Bereichen die schädlichen Emissionen seit den 1990er Jahren zurückgingen, stiegen sie im Verkehrssektor. Dafür sei vor allem der „Rebound-Effekt“ verantwortlich, also dass Verhaltenseffekte die technischen Fortschritte kompensieren. „Die Leute fahren immer mehr, immer weiter, immer länger und bewegen immer mehr Tonnen durch die Gegend, weil die Autos immer größer werden und der Anteil der SUVs steigt“, sagte er in einer Online-Pressekonferenz des „Diskurs-Wissenschaftsnetz“.