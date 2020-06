Steinbockzentrum im Pitztal mit Leben gefüllt

St. Leonhard i. P. – Im Rahmen eines vom Naturpark Kaunergrat unter Ernst Partl begleiteten Prozesses kristallisierte sich der Wunsch nach einem Steinbockzentrum im Pitztal heraus. „Der Steinbock ist ein Symbol für ein intaktes Hochgebirge und hat im Pitztal eine starke Anziehungskraft, weil sich hier mit über 1200 Tieren die größte Steinbockpopulation der Ostalpen entwickelt hat. Dass das Tier zwischenzeitlich ausgerottet war und erst wieder angesiedelt werden musste, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Das merkt man an der Popularität des Steinbocks als Wappentier oder in den zahlreichen Unternehmenslogos“, weiß Ernst Partl, Geschäftsführer des Naturparks Kaunergrat. „Im Tiroler Steinbockzentrum wird es u. a. ein­e Ausstellung zur Kulturgeschichte des Pitztals geben. Aus alten Fotografien und Interviews erfährt man, wie das Leben einst die Situation heute beeinflusst“, so Partl. Die Strahlkraft des Steinwildes spiele dabei nicht nur ihre touristische Stärken aus, sondern fungiere auch identitätsstiftend für die einheimische Bevölkerung.