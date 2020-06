Ministerin Tanner verteidigt Heerespläne

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist am Mittwoch der Kritik an ihren Plänen entgegen getreten - und relativierte die Aussage der Ressortführung, die militärische Landesverteidigung sei kein Schwerpunkt mehr. Die militärische Verteidigung bleibe „im völligen Einklang mit der Bundesverfassung“ Kernaufgabe. Aber man werde andere Aufgaben daneben in den Mittelpunkt stellen.