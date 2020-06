Neues Prüfgerät sorgt für weniger Luft im Getriebe

Lienz – In der Autoindustrie gibt es eine Unzahl von Einzelteilen, die allesamt optimal entworfen und konstruiert sein müssen, damit das Fahrzeug störungsfrei läuft und möglichst wenige Schadstoffe an die Umwelt abgibt. Eine minimale Änderung an einer kleinen Komponente kann große Auswirkungen haben – im Negativen wie im Positiven.

Positiv ist die Neuerung durch ein Projekt, an dem mehrere Firmen und Institutionen beteiligt sind: Das sind die UMIT mit ihrem Standort am Mechatronik Campus Lienz, die Osttiroler Firmen testtec und Autforce sowie die Hochschule Aalen (Deutschland) und die imc Test & Measurement GmbH aus Berlin.

Wie das geht, schildert Fad­i Dohnal, wissenschaftlicher Leiter am Campus Lienz. Das Öl im Autogetriebe wird durch die hydraulische Kupplung aufgeschäumt, es entstehen Luftblasen, führt Dohnal aus. Diese Blasen haben es in sich: Sie können Schäden an der Ölpumpe anrichten. Die herkömmlichen Prüfstände in der Autoindustrie konnten der Größe und Lokalisierung dieser Luftblasen nicht auf die Spur kommen, es fehlte die passende Technik.