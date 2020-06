Projekt Bozner Platz: SPÖ drängt auf Kostenkontrolle

Innsbruck – Der Bozner Platz ist auf Platz eins der Rangliste von Neugestaltungsprojekten in Innsbruck. Die Stadt hat aufgrund der angespannten Finanzlage eine Priorisierung von kostenintensiven Projekten vorgenommen. Der Stadtsenat hat nun in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich die Auslobung eines EU-weiten Wettbewerbs beschlossen. 108.000 Euro sind dafür veranschlagt. Die SPÖ hat dagegen gestimmt. Aber nicht, weil man gegen eine Neugestaltung des innerstädtischen Platzes ist, wie Stadträtin Elisabeth Mayr betont. Vielmehr stößt sich die SPÖ an der Kalkulation sowie der fehlenden begleitenden Kostenkontrolle.