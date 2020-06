Drei Tote bei Überschwemmungen in der Ukraine

Im Westen der Ukraine der Westukraine sind bei Überschwemmungen drei Menschen ums Leben gekommen. „Die Lage ist kritisch“, sagte Regierungschef Denis Schmigal am Mittwoch über das Hochwasser. Gemeinsam mit seinem Innenminister flog er in das Katastrophengebiet. Am stärksten betroffen ist die Region Ivano-Frankivsk an der rumänischen Grenze.