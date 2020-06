Türkischer Drohnenangriff in Syrien tötet drei Frauen

Bei einem türkischen Drohnenangriff auf nordsyrische Gebiete unter kurdischer Kontrolle sind mindestens drei Frauen getötet worden. Es handle sich um politische Aktivistinnen, teilte der in der Region ansässige Syrische Demokratische Rat am Mittwoch mit. Er verurteilte die Angriffe in der Nähe der Stadt Kobane als „brutalen Akt“ und „Verbrechen“.