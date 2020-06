UN fordert Ende von Israels Annexionsplänen

Wenige Tage vor möglichen Schritten Israels haben die Vereinten Nationen und die Arabische Liga die israelische Regierung zur Aufgabe ihrer Annexionspläne für Teile des besetzten Westjordanlandes aufgefordert. UN-Generalsekretär António Guterres warnte am Mittwoch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, eine Annexion wäre „ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht“.