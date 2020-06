Liverpool könnte vor dem Fernseher Meister werden

Liverpool könnte am Donnerstagabend vorzeitig die englische Fußball-Meisterschaft feiern, und zwar vor dem Fernseher. Nach dem 4:0-Sieg gegen Crystal Palace am Mittwoch hat der Premier-League-Spitzenreiter 86 Punkte, der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City beträgt 23 Zähler. Sollte City sein Auswärtsspiel bei Chelsea am Donnerstag nicht gewinnen, wäre Liverpool nicht mehr einzuholen.