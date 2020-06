Pkw überschlägt sich auf steirischer A2 mehrmals

Ein 66-jähriger Pkw-Lenker hat sich am Mittwochnachmittag mit seinem Auto auf der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark mehrmals überschlagen. Der Burgenländer aus dem Bezirk Oberwart wurde dabei verletzt. Die Polizei geht von Sekundenschlaf als Ursache des Unfalls aus, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.