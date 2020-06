Zwei Verletzte durch Schüsse bei Polizeieinsatz in Salzburg

In der Stadt Salzburg ist es am Donnerstag in den Morgenstunden bei einem Polizeieinsatz zu einem Schusswechsel gekommen. Ersten Informationen zufolge wurden zwei Personen verletzt. Es handelt sich um einen Polizisten und um einen 36-jährigen Mann, der offenbar rabiat geworden war. Laut Polizei hatten Familienmitglieder den Notruf gewählt, weil der 36-Jährige durchgedreht habe.