Thiem-Manager Straka greift Djokovic wegen Belgrad-Event an

Klare Worte hat Dominic-Thiem-Manager Herwig Straka für das von Novak Djokovic veranstaltete Tennisturnier in Belgrad gefunden. Nach positiven Coronavirus-Tests von zumindest vier Teilnehmern gab er Djokovic in einem „Standard“-Interview (Donnerstag-Ausgabe) die Hauptschuld. Die Sache sei „in eine völlig falsche Richtung gegangen“, „dumm“ und „ein Blödsinn“ gewesen. Thiem nahm er aber in Schutz.