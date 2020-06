„Schweigemarsch“ der Kultur: „Was wir tun, ist Notwehr!“

„Ein klares Bekenntnis zur Finanzierung von Kunst und Kultur in Österreich“ fordern die Veranstalter des für 1. Juli geplanten „Schweigemarschs“. Zentrales Anliegen ist die Schaffung eines eigenen Ministeriums für Kunst und Kultur, wie man am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien betonte.