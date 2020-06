„Tirol zualosen“: 200.000 Euro-Hilfspaket für Wirte und Musiker

St. Johann i. T. – „Es ist wichtig, dass sich an allen Ecken in Tirol etwas tut“, meinte Landeshauptmann Günther Platter bei der gestrigen Präsentation der Sommerinitiative „Tirol zualosen“ im Gasthof zum Dampfl in St. Johann. Eine Kooperation zwischen dem Land Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol, der Lebensraum Tirol Holding, dem Tiroler Volksmusikverein, dem Tiroler Sängerbund, dem Tiroler Blasmusikverband sowie dem Tiroler Landestrachtenverband soll Gastgärten beleben und die Volksmusikszene unterstützen.