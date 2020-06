Stadt Innsbruck beschließt weiteren Millionen-Kredit

Für Diskussionen sorgte die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in der Höhe von zehn Millionen Euro zur Finanzierung städtischer Vorhaben. Liste-Fritz-Gemeinderat Tom Mayer wollte wissen, für welche konkreten Projekte das Darlehen verwendet wird. Neo-Finanzdirektor Johannes Müller gab daraufhin sein Debüt im Gemeinderat und erklärte, dass insgesamt 40 Millionen Euro zur Bedeckung von Vorhaben veranschlagt sind, die in Tranchen aufgenommen werden. Eine Kredit-Tranche sei bereits gezogen worden. Das aktuelle Zehn-Millionen-Euro-Darlehen habe insofern ein Mascherl, als dass es nur für Investitionen verwendet werden könne. In welches Projekt das Geld dann konkret fließt, sei noch nicht festgelegt. StR Christine Oppitz-Plörer verwies darauf, dass die zu finanzierenden Projekte immerhin in der Budgetsitzung beschlossen wurden. Mit den Stimmen der Regierungsparteien wurde die Kreditaufnahme schließlich genehmigt. (dd)