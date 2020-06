Kufstein zwischen 1900 und 1960: Eine Zeitreise in Buchform

In der Stadtbuch-Edition Nummer 2, „Zwischen Diktatur und Freiheit“, befasst sich die Kufsteiner Historikerin Gisela Hormayr mit der politischen Geschichte von 1900 bis 1950. Nach einer stabilen Zeit am Beginn des Jahrhunderts erlebte die Stadt die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs, Hunger, wirtschaftliche Krisen und politischen Terror, und war schließlich im Zweiten Weltkrieg von direkten Kampfhandlungen betroffen.

Laut Hormayr hat sich die Entwicklung in Kufstein in mehreren Bereichen von anderen in Tirol unterschieden: „Die Hungersnot nach dem Ersten Weltkrieg war überall, oder auch die massiven Auswirkungen auf die Weltwirtschaft oder die Zeit nach 1945. Aber Kufstein hatte seine Eigenheiten und das hat auch sehr viel mit der Lage an der Grenze zu tun. Kufstein galt als liberale, fortschrittliche und moderne Stadt.“ So gab es schon 1914 eine evangelische Gemeinde und auch eine Reihe jüdischer Familien. „Unglaublich aufgeschlossen war hier der katholische Dekan Matthäus Hörfarter, der die Alpenvereinssektion gegründet hat und viel im Bildungsbereich und im Fremdenverkehr getan hat“, erzählt Hormayr.