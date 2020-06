Villgrater Höhenmarathon trotz Corona gesichert

Der 42 Kilometer lange Marsch entlang der Bergkämme Ost- und Südtirols beginnt am 4. Juli (Ausweichtermin ist der 11. Juli) um 6 Uhr Früh auf der Staller Alm in St. Jakob im Defereggen. Wer nicht so weit wandern will, kann sich für eine kürzere Distanz entscheiden: für den Osttiroler Halbmarathon mit Start in Kalkstein (Gemeinde Innervillgraten) oder den Südtiroler Halbmarathon mit Start in St. Martin im Gsiesertal. Gemeinsames Ziel für alle ist die Thurntaler Rast in Sillian.