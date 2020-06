Keiner will Direktor werden: Nachfolge an NMS Schwaz ungeklärt

Schwaz – Seit 18 Jahren ist Alois Egger Direktor der Neuen Mittelschule 1 Schwaz (vormals Hauptschule). Mit September geht er in Pension. Wer sein Nachfolger wird, steht in den Sternen. Der Posten wurde ausgeschrieben, beworben hat sich niemand. Interimsmäßig wird daher Susanne Egger, NMS-Lehrerin und Eggers Schwägerin, die Leitung übernehmen. Als „Armutszeugnis unseres Bildungssystems“ wurde die Tatsache, dass bisher kein Direktor gefunden wurde, im Schwazer Gemeinderat ­bezeichnet.

Der Gemeindeverband habe daher schon vor Längerem entschieden, für die beiden Schwazer Mittelschulen je eine Sekretärin anzustellen. „Wir hatten auch mal vor, die beiden Schulen zusammenzuschließen, dann bräuchte es nur einen Direktor“, erklärt BM Lintner. Auf die Frage an die Bildungsdirektion, ob man dann einen Administrator als Unterstützung für den Direktor bekomme, habe die Antwort aber Nein gelautet. „Ich persönlich mache es gerne. Auch wenn ich immer mehr per PC erfassen und melden muss“, sagt Direktor Alois Egger. Die Sekretärin, die täglich zwei Stunden für Abrechnungen, Mittagstisch-Meldungen, Kopien etc. zuständig ist, sei eine Perle.

„Eine Sekretärin müsste Standard an den Schulen sein“, meint Egger. Es sei kein sinnvoller Einsatz von Ressourcen, wenn Direktoren mit Kopien beschäftigt seien, statt zu gestalten und in der Klasse zu stehen. Sein Kollege an der NMS2 geht übrigens nächstes Jahr auch in Pension.