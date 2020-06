Strafen gegen FPÖ und SPÖ wegen unzulässiger Spenden

Die im Oktober stillgelegte Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache kommt der FPÖ teuer zu stehen. Der Parteiensenat im Kanzleramt hat der Partei 300.000 Euro Geldbuße auferlegt - unter anderem wegen der Finanzierung des Online-Auftritts ihres Ex-Obmannes durch den blauen Parlamentsklub. Auch die SPÖ soll zahlen: für ein günstiges Grundstück der Parteijugend am Attersee. Sie will aber berufen.

Für die SPÖ endete die schon länger schwelende Causa Attersee mit einer Geldbuße. Hier geht es um vom Land günstig verpachtete Seegrundstücke, auf denen die Sozialistische Jugend ihr „Europacamp“ errichtet hat. In einem ähnlich gelagerten Fall - wegen eines Seegrundstückes des Landes Oberösterreich mit dem „Austria Camp“ der Jungen Volkspartei am Mondsee - hatte der Senat bereits im Jänner auch gegen die ÖVP eine 70.000 Euro Strafe verhängt. Die SPÖ soll nun 45.000 Euro zahlen.

Die SPÖ hatte mit der Historie des Grundstückes argumentiert. Es war nämlich von den Nazis „arisiert“ und nach dem Krieg an seine ursprünglichen Eigentümer zurückerstattet worden. Diese verkauften es dann günstig an das Land Oberösterreich - und zwar mit der Auflage, die Liegenschaft 99 Jahre lang der Sozialistischen Jugend zu überlassen. Der Senat unter Vorsitz des früheren Richters am Verwaltungsgerichtshof Gunther Gruber akzeptierte diese Rechtfertigung aber nicht. Denn aus seiner Sicht „können privatrechtliche Vereinbarungen die (...) zwingenden Spendenregelungen des Parteiengesetzes nicht außer Kraft setzen“. Die SPÖ will diese Frage nun vom Bundesverwaltungsgericht klären lassen. Die ÖVP forderte die SJ dagegen auf, einen angemessenen Pachtzins zu zahlen, wie das auch die JVP nun tue.