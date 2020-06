Fußball: Leipzig in Augsburg ohne Sabitzer - Wolf operiert

RB Leipzig will nach der verpassten Vizemeisterschaft die Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest auf Platz drei beenden. Marcel Sabitzer wird im abschließenden Spiel am Samstag beim FC Augsburg aber nicht dabei sein. Der ÖFB-Teamspieler fällt mit einer Knieprellung aus, wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bekannt gab. Fehlen wird auch Hannes Wolf nach einer Fuß-Operation.