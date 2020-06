Schweizer Favre auch in nächster Saison Dortmund-Trainer

Lucien Favre bleibt auch in der neuen Saison Trainer des deutschen Fußball-Vizemeisters Borussia Dortmund. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. „Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da auch noch einmal angreifen“, sagte Zorc. Der BVB-Sportchef kündigte auch baldige Gespräche über die Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrags von Favre an.