EU-Agentur machte Weg frei für Remdesivir-Zulassung

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat erstmals grünes Licht für die offizielle Zulassung eines Medikaments gegen Covid-19 in der EU gegeben. Der Empfehlung zufolge sollen bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit Remdesivir behandelt werden dürfen, wie die EMA am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. An Kliniken wurde das Medikament auch schon bisher verwendet.