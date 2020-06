Keine Landeverbote in Österreich für Flüge aus NRW

„Landeverbote aus Nordrhein-Westfalen wird es aktuell nicht geben“, hieß es weiter. Um die Sicherheit und Gesundheitsvorsorge sicherzustellen, würden an den österreichischen Flughäfen Gesundheitskontrollen - in Form von Fieberchecks - vorgenommen. „Die epidemiologische Lage in den Nachbarländern wird laufend evaluiert und die Maßnahmen werden gegebenenfalls angepasst. Vorerst ist hinsichtlich der Einreise für deutsche StaatsbürgerInnen keine Beschränkung geplant“, heißt es in der Stellungnahme des Gesundheitsministeriums weiter.