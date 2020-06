Einkaufs- und Gastronomiegutscheine: Stadt Kitzbühel schnürt Hilfspaket

Kitzbühel –Die Stadt hilft! Unter diesem Motto lässt die Stadt Kitzbühel ihre Mitbürger sowie die Unternehmer in der gegenwärtig schwierigen Zeit nicht alleine und bietet Unterstützung und Hilfe an. „Bereits im März konnten wir mit einem Soforthilfe-Maßnahmenpaket eine schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe für die einheimische Bevölkerung in die Wege leiten“, erklärt Bürgermeister Klaus Winkler.

Insgesamt werden an die 7000 Gutscheine im Wert von 10 Euro ausgegeben. Diese einmalige Aktion soll auch als Anstoß für ein zukünftiges Gutscheinsystem in der Stadt Kitzbühel gesehen werden. „Wir haben mit dem Gutschein einen so genannten ,Kitz Zehner‘ kreiert, den wir auch weiterhin bei allfälligen Aktionen, wie zum Beispiel beim angedachten Night-Shopping am 30. Juli, verwenden wollen“, unterstreicht Winkler, dass in der Stadt Kitzbühel auch zukünftig und unabhängig von der Corona-Krise wirtschaftliche Impulse gesetzt werden sollen. (TT)