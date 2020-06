16 Tote bei Gefechten zwischen Drogenbanden in Mexiko

Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Drogenbanden in Mexiko um das Erbe des in den USA inhaftierten Ex-Kartellchefs Joaquín „El Chapo“ Guzman sind 16 Menschen erschossen worden. Nach einem Schusswechsel auf einer Straße nahe Tepuche im Bundesstaat Sinaloa seien sieben Leichen in einem Lieferwagen gefunden worden, teilte der regionale Sicherheitsminister Cristobal Castaneda am Donnerstag mit.