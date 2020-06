"Innsbruck Social Club": Ein Haarschnitt für das Selbstvertrauen

Ein starkes Symbol für die Hilfsbereitschaft stellen verspiegelte Spendenboxen dar, die in Geschäftslokalen, Museen und Cafés aufgestellt werden. Passend zu jedem Spendenprojekt gibt es Postkarten, die den Zweck der Spende symbolisieren.

Die Caritas der Diözese Innsbruck unterstützt das Projekt, von dem sich Direktor Georg Schärmer angetan zeigt. „Innsbruck ist ein gutes Pflaster für soziales Engagement. Die älteste Caritas in Österreich wurde in Innsbruck gegründet – nicht von oben, sondern von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Genau das passiert jetzt auch beim Social Club“, sagt Schärmer.

Das erste Projekt soll bedürftigen und wohnungslosen Menschen einen kostenlosen Friseurbesuch ermöglichen. „Ich bin ein Fan von Friseuren. Das sind eigentlich ganz tolle Sozialarbeiter und Psychologen“, erklärt Schärmer. Der Friseurbesuch soll nicht nur das Selbstvertrauen bedürftiger Personen stärken. Darüber hinaus geht es auch um soziale Kontakte. Mit einer geplanten Summe von 10.000 Euro kann im ersten Jahr eine Halbtagskraft in der Frisierstube angestellt werden. Auch ein Sozialladen mit kostenfreier Kleidung und Hygieneartikeln wird in der Frisierstube seinen Platz finden. „Sich wohlfühlen in der eigenen Haut ist kein oberflächliches Thema“, zeigt SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr auf, die das erste Projekt und die Solidaritäts-Plattform unterstützt.