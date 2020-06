Bozner Platz: Aufschub ist für Kaufleute „Desaster“

Der Diskussion um die Gehwegverbreiterung in St. Nikolaus werden die Stadtpolitiker nicht müde. Auch nicht um 1 Uhr in der Früh. Erst spät nach Mitternacht gelangte der Antrag von GR Gerald Depaoli, die Gehsteigverbreiterung zurückzubauen, zur Abstimmung. Mehrheit fand er keine, lediglich die FPÖ und Depaoli selbst stimmten dem Antrag zu. Wenngleich sowohl ÖVP als auch Für Innsbruck klarstellten, dass sie von dem aufgestellten Provisorium in der Innstraße zur Gehsteigverbreiterung nicht viel halten. Sie forderten erneut eine dauerhafte Lösung.

Die Forderung der SPÖ, bei Personalbesetzungen im Rathaus die Objektivierungsleitlinie wiedereinzusetzen, fand einhellige Unterstützung (die Grünen enthielten sich der Stimme). Kritik von SPÖ und FPÖ gab es allerdings daran, dass mit der am 1. Juli in Kraft tretenden überarbeiteten Leitlinie die Personalvertretung kein Stimmrecht bei Postenbesetzungen mehr hat. Diese Entscheidung begründet der für Personal verantwortliche Bürgermeister Georg Willi so: „Die Personalvertretung unterstützt in aller Regel den internen Kandidaten. Wenn es aber in einem Amt nicht rund läuft, ist es manchmal besser, jemanden von außen zu holen. Die Freiheit, zu entscheiden, ob ein Kandidat von extern oder von intern besser geeignet ist, möchte ich haben.“