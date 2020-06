Telfs – Sein Name ist Nix, doch in der Theaterwelt ist er kein Niemand: Christoph Nix, Noch-Intendant des Theaters in Konstanz am Bodensee, übernimmt ab 2021 für vier Jahre die Leitung der Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Die Generalversammlung der Volksschauspiele GmbH, mit Bürgermeister Christian Härting an der Spitze, bestellte Nix, nachdem sich auch der Beirat für den Deutschen ausgesprochen hatte.