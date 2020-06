Lokalaugenschein in Corona-Zeiten: Noch ist’s ruhig am Lago

Arco – Das Kletter-Mekka Arco etwa fünf Kilometer nördlich des Gardasees ist in normalen Jahren im Frühsommer nahezu ausgebucht. Heuer nicht. Nach der Corona-Krise läuft der Tourismus nur zaghaft an. Auch am Campingplatz Zoo im Norden des malerischen Ortes: Zwar sind nach der Grenzöffnung am 16. Juni die ersten Urlauber aus Tirol, Deutschland und sogar Holland eingetroffen. Allerdings reicht für den „Ansturm“ der halbe Campingplatz, die andere Hälfte bleibt vorerst noch gesperrt. Das gilt auch für den Minimarkt – wer Salami und Parmesan benötigt, muss zum Supermarkt in den Ort fahren. Und erlebt dort ein Deja Vu. Während die Kunden in Tirol bereits wieder unmaskiert in die Geschäfte dürfen, müssen in Italien nach wie vor Nase und Mund verhüllt werden. Die Mitarbeiterinnen achten darauf, dass sich die Leute nicht zu nahe kommen. Als Maßeinheit für den nötigen Abstand gelten allerdings nicht Babyelefanten, sondern Schwimmreifen.