Ein Pärchen hat Freitag kurz vor Mittag eine Bankfiliale am Keferfeld in Linz überfallen. Der Räuber soll die Herausgabe von Geld mit der Drohung erzwungen haben, er werde ansonsten eine Bombe zünden. Die Polizei nahm wenig später zwei Verdächtige fest und stellte die Beute sicher, teilte sie in einem Kurznachrichtendienst im Internet mit.