Corona-Quarantäne: Verordnung der BH Landeck wirft Fragen auf

Innsbruck – Das Ausreise­management für das Paznaun nach Verhängung der Corona-Quarantäne am 13. März hatt­e für viel Kritik gesorgt. Auch im Ausland. Von teils chaotischen und unkontrollierten Abreisen ausländischer Gäste wurde berichtet. Der Verbraucherschutzverein (VSV) – er vertritt viele Geschädigte – prangerte erst kürzlich an, dass in Ischgl die Vorgaben der Behörden etwa durch informelle Vorabinformationen unterlaufen worden seien.