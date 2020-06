Freud und Leid bei der Pflegeausbildung in Tirol

Innsbruck –Die Pflegehelden von morgen, sie sollen heute ausgebildet werden. Das klingt plakativ und passt in die Corona-Zeit. Das passt auch zur neuen Pflegeausbildung an der Ferrarischule, die bereits im kommenden Herbst mit 52 Schülern, die bisher aufgenommen wurden, beginnen wird. Tirol hat damit als erstes Bundesland eine Pflegeassistenz-Ausbildung ab dem 14. Lebensjahr im Programm – vorerst als Schulversuch. Doch wer glaubt, dass die Ausbildung von Pflegekräften jetzt boomt oder der Sektor nach der Corona-Krise einen plötzlichen Zulauf erlebt, der irrt. Irrt gewaltig.

Waltraud Buchberger, Fachbereichsdirektorin Pflege am AZW und in dieser Funktion Kooperationspartner der Ferrarischule, kann ein Lied davon singen. Für einen Kurs zur Pflegeassistenz in Imst ab Herbst gibt es derzeit gerade acht Bewerbungen – bei 35 Plätzen, mindestens 18 Bewerber bräuchte man. In Hall gibt es für zwei Kurse 17 Bewerber für insgesamt 70 Plätze. „Ich verstehe das nicht“, sagt Buchberger. „Das ist ein sicherer Job und wir hätten uns gerade jetzt, wo viele Menschen ihren Job verloren haben, mehr Anmeldungen erhofft.“