„On Klopp of the World“ - Lobeshymnen für Meister Liverpool

Die Euphorie in Liverpool nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft ist riesig. Ex-Fußballer und britische Medien überschlugen sich am Freitag mit Lobeshymnen. Auch die Fans waren außer sich. Trotz der Bitten ihres geliebten Meistertrainers Jürgen Klopp und der Stadt, zuhause zu bleiben, feierten sie die ganze Nacht rund um das Anfield-Stadion. Der unterlegene Pep Guardiola gratulierte artig.

„Es bedeutet mir alles. Es ist irre, es ist riesig. Seit letztem Jahr habe ich gewartet, dass wir diesen Titel gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so groß anfühlt“, sagte der 53-Jährige am Tag nach dem großen Triumph. Eigentlich habe er am Donnerstagabend, als Manchester City mit 1:2 gegen Chelsea verlor und der Titel feststand, noch eine Ansprache an sein Team halten wollen, „aber es war nicht möglich. Ich habe immer gleich angefangen zu flennen.“