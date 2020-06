US-Publizistin befürchtet nachhaltigen Schaden durch Trump

„Das ist das institutionelle Erbe Trumps“, sagt Glasser, die für das Magazin „The New Yorker“ eine Kolumne über das Leben in Washington schreibt. Dieses Erbe werde schwer zu überwinden sein. „Selbst dann noch, wenn wir längst vergessen haben, wie es ist, jeden Morgen mit einem bösartigen Tweet aus dem Weißen Haus aufzuwachen“, so die Journalistin.