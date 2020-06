Weitere Demo in Wien-Favoriten verläuft vorerst ruhig

Nach Angriffen der ultranationalistischen, türkischen „Grauen Wölfe“ auf mehrere Demonstrationen von kurdischen und linken Aktivisten ist eine weitere Kundgebung in Wien-Favoriten am Freitag vorerst verhältnismäßig ruhig verlaufen. Geschuldet war dies wohl auch der verstärkten Polizeipräsenz. An der Demo am Keplerplatz hatten an die 400 Personen teilgenommen.